Covid-19: Taxa de recuperação acima da média

A taxa de recuperação de pacientes com o novo coronavírus (covid-19) em Angola ronda os 31.4 por cento, superando a taxa estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), considerou o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

Em declarações à Angop este domingo, à margem da actualização dos dados epidemiológicos, o responsável explicou que essa organização internacional estima em 26 por cento para cada país, a julgar pelo número de casos positivos confirmados até ao momento (35).

Deste total, Angola conta com 11 recuperados, 22 casos activos e dois mortos, indicadores que, segundo Franco Mufinda, “mostram que o país está no bom caminho, por ser um ganho para o país, e constituir um indicador importante para recuperação da maior parte dos pacientes”.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, a taxa bruta de mortalidade/óbitos no país ronda os 5.7 por cento, em referência com as últimas 24 horas,

Neste particular, comparou com alguns países vizinhos da região austral do continente, especificamente o Congo Brazzaville (229 casos confirmados, dos quais dez óbitos), apresentando uma taxa de 10.9 por cento de recuperação e 3.9% de mortalidade.

Observando a realidade da Comunidade dos Países da África Austral (SADC), referiu que a RDCongo registou 604 casos e 32 mortos (11.1% de recuperados e 4.8% de mortalidade). A Namíbia, 16 casos (sem óbitos) e uma taxa de 50% de recuperação, contra zero de mortalidade.

A Zâmbia (109 casos, três mortes) está com 62.9% recuperados e 2.4 por cento de mortalidade, enquanto a África do Sul continua a ser o país mais afectado, com seis mil e 336 casos e 123 mortes, representando 37.5% de recuperação e 1.9% de mortalidade.

No geral, nas últimas 24 horas, a taxa de recuperação mundial rondava nos 31.1 por cento, ao passo que a taxa de mortalidade situava-se em 7.12%.