Trump diz estar “contente” por Kim Jong Un estar “de volta e bem”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado estar “contente” pela reaparição de Kim Jong Un e por o líder da Coreia do Norte estar aparentemente saudável.

“Eu, de minha parte, fico contente de ver que ele está de volta e bem!”, tuitou Trump após a primeira aparição pública de Kim em quase três semanas, em meio a intensas especulações de que ele estaria com uma doença grave ou morto.

A televisão estatal norte-coreana mostrou Kim caminhando, sorrindo e fumando um cigarro durante, segundo informou o canal, a abertura de uma fábrica de fertilizantes na sexta-feira em Sunchon, norte de Pyongyang.

Houve rumores sobre a saúde do líder norte-coreano desde que ele não apareceu nas comemorações do dia 15 de Abril pelo aniversário de seu avô, o fundador da Coreia do Norte, o dia mais importante do calendário político do país.

Sua ausência desencadeou rumores e informações não confirmadas sobre sua saúde.

Trump minimizou as informações de que Kim estava com problemas de saúde e até mesmo morto.