Troca de tiros na fronteira entre as duas Coreias

A fronteira entre as duas Coreias viveu momentos de tensão, com a primeira troca de fogo entre tropas dos dois países desde que as Coreias do Norte e do Sul se reaproximaram. Militares do norte dispararam contra um posto de guarda sul-coreano na zona desmilitarizada da fronteira, sem fazer vítimas. Em retaliação, o sul disparou tiros de artilharia contra uma área desabitada da Coreia do Norte. O governo da Coreia do Sul emitiu um aviso para que o Norte evitasse qualquer escalada de violência.

Esta troca de fogo aconteceu apenas um dia depois da reaparição pública do líder norte-coreano Kim Jong-un, depois de 20 dias em que não se soube o paradeiro nem o estado de saúde do homem que preside aos destinos do país. Chegou a especular-se que teria morrido depois de uma operação ao coração.

A última troca de tiros na zona desmilitarizada data de 2017. Não há feridos desde que em 2015 a explosão de uma mina terrestre deixou dois soldados sul-coreanos feridos.