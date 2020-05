Bolsonaristas lançam tag #MoroX9Traidor e rixa dispara no Twitter

Depois de oito horas de depoimento do ex-ministro Sérgio Moro em Curitiba, a tag #MoroX9Traidor foi lançada, ocupando o primeiro lugar no Trending Topics do Brasil, neste domingo (3).

Perante a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, o ex-juiz da Lava Jato apresentou conversas, áudios e e-mails trocados com o presidente Jair Bolsonaro durante o período em que ocupou o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Moro deixou a sede da Polícia Federal por volta das 23h no sábado (2), após ter sido ouvido sobre suas acusações de tentativa de interferência política do presidente Jair Bolsonaro na corporação.

No Twitter, grupos de manifestantes pró-governo chamaram o ex-ministro de “espião”, “traidor” e “Judas”.

Mas a galera não deixou por menos e correu para mostrar de forma engraçada a rixa entre Moro e Bolsonaro.

A atual situação foi até chamada de “mais uma da novela avenida Brasília”, e teve uma cena modificada com os rostos dos envolvidos.

A troca de “acusações” também foi bem representada pelo desenho animado instigando a briga.

Teve até alguns que não “entenderam” muito bem o termo usado na tag.

Já os que estão do lado de Moro deixaram seu apoio bem claro.

As investigações agora estão apurando as acusações de Moro contra Bolsonaro sobre a troca do comando da PF para obter informações e relatórios sigilosos.