Motim em prisão deixa 46 mortos na Venezuela

Um motim em uma prisão venezuelana matou pelo menos 46 pessoas e feriu outras nove nesta sexta-feira (1), incluindo o director da instituição, informou um relatório militar.

As “perturbações da ordem pública” ocorreram no centro penitenciário de Los Llanos, em Guanare, quando os detidos quebraram “cercas de segurança que delimitam o perímetro” do lado de fora da prisão, “em uma tentativa de fuga em massa”, informa o documento citado pela AFP, acrescentando que o número de vítimas ainda poderia aumentar.

Segundo o relato, em meio ao tumulto, funcionários da penitenciária tentaram estabelecer uma mediação com a liderança do motim, mas acabaram sendo atacados violentamente. No meio dessa confusão, o director da prisão foi ferido no ombro com um objecto pontiagudo.

De acordo com uma representante de uma ONG que defende os direitos dos detidos na Venezuela, os protestos teriam sido motivados por episódios de violência sofridos pelos presos, que também se queixam da falta de permissão para receber visitas e de alimentos.

A penitenciária de Los Llanos abriga, segundo essa fonte ouvida pela AFP, 2.500 internos, embora tenha capacidade apenas para 750. Em razão da pandemia da COVID-19, foram impedidas as visitas de familiares e outras pessoas próximas dos detidos, que, muitas vezes, levavam alimentos e medicamentos para eles, o que teria provocado essa situação de escassez.

Inicialmente, a Agence France-Presse havia relatado a morte de 17 pessoas no motim, mas o número de vítimas foi actualizado para 46 com base em informações da agência EFE.