COVID-19: Mali recebe 200 milhões USD do FMI

O FMI (Fundo Monetário Internacional) aprovou hoje um desembolso de 200 milhões USD no âmbito do RCF (Rapid Credit Facility), Mecanismo de Crédito Rápido, para ajudar o Mali a atender as necessidades urgentes da balança de pagamentos e desequilíbrios fiscais decorrentes da COVID-19.

O FMI referiu em comunicado que, esta assistência financeira vai apoiar gastos urgentes em serviços de saúde, assistência as empresas e às famílias afectadas pela pandemia.

As autoridades malianas responderam rapidamente com medidas para conter a propagação do vírus e mitigar o impacto social e económico.

As perspectivas económicas deterioraram-se significativamente, e o crescimento deve diminuir para menos de 1% e aumentar o alto desemprego e a pobreza no País.