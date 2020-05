Última Hora: Angola com mais três casos positivos de Covid-19

Mais três pacientes infectados foram registados, nas últimas 24 horas, no país, anunciou, nesta sexta-feira, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

Trata-se de três casos de contágio local, que envolve um dos pacientes proveniente de Lisboa (Portugal).

O quadro estatístico aumenta para 30 o número de infectados e dois mortos.

Foram igualmente registados mais quatro pacientes recuperados, totalizando 11 com melhorias, e 17 activos.

De acordo com o responsável, que fazia a actualização do quadro epidemiológico nacional, nas últimas 24 horas, estão em processamento 481 amostras.

Adiantou que 916 pessoas estão em quarentena institucional.

No intuito de conter a propagação da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), Angola observa, desde as 00h00 de domingo (26 de Abril), o terceiro período do Estado de Emergência, a vigorar até às 23h59 do dia 10 de Maio, cumprindo-se assim 45 dias consecutivos de isolamento social.

Trata-se da segunda prorrogação, de 15 dias, do regime excepcional, desta vez com um aligeiramento das medidas.

O Estado de Emergência em Angola foi decretado a 25 de Março pelo Presidente da República, João Lourenço, após parecer favorável da Assembleia Nacional, e vigorou de 27 de Março a 10 de Abril, tendo sido prorrogado para o período de 11 a 25 do mês corrente.

No quadro da prorrogação, entre restrições e aberturas, volta a estar interdita a circulação e permanência de pessoas na via pública, e passa a ser obrigatório o uso de máscaras para todos que forem à rua ou se mantiverem em espaços públicos.

Entre as imposições, nesses novos 15 dias de cerca sanitária, permanece a obrigatoriedade de os trabalhadores escalados para prestar serviços essenciais, no sector público e privado, fazerem-se acompanhar de declarações e passes de serviço.