São Tomé e Principe regista 1° morto de Covid-19 e 18 casos positivos

São Tomé e Príncipe deveria prolongar o estado de emergência sanitária devido à pandemia de Covid-19, cuja segunda fase termina esta sexta-feira, no momento em que o país registou o primeiro morto e 18 casos positivos.

O Presidente Evaristo Carvalho mostra-se no entanto optimista quanto à evolução da pandemia de Covid-19 no país que segundo ele está preparado para fazer face à pandemia de Covid-19.

“Temos médicos, enfermeiros e técnicos de saúde com preparação suficiente, para lidar com pacientes com sintomas severos nos cuidados intensivos a necessitar de ventilação e diligências estão em curso para o reforço do pessoal”.

Os titulares dos órgãos de soberania são unânimes na extensão por mais um período de estado de emergência, numa altura em que o arquipélago registou o primeiro morto, um cidadão são-tomense de 55 anos no distrito de Cantagalo, a sul da ilha de São Tomé, anunciado pelas autoridades sanitárias esta quinta-feira (30/04) e o aumento para 18 dos casos positivos ao Covid-19.

Destes 18 casos positivos, 4 recuperados, 9 internados e 4 em isolamento, de acordo com boletim diário sobre a pandemia divulgado esta sexta-feira (01/04) pela Directora dos Cuidados da Saúde, Feliciana Pontes, que alertou também para o facto de muitos são-tomenses não cumprirem as medidas de prevenção adoptadas pelo governo, como o recolher obrigatório das 19 horas até às 6 da manhã.