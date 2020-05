Deputados avaliam medidas de combate à covid-19

Deputados do círculo de Cabinda, avaliaram, nesta quinta-feira, as medidas preventivas contra o coronavírus implementadas pela comissão provincial interministerial de contingência à Covid-19.

No encontro com a equipa da comissão provincial de contingência à Covid-19, os deputados receberam informações sobre as campanhas de sensibilização da população sobre o perigo do surto, o uso constante das máscaras, a lavagem das mãos com sabão e desinfestação com álcool e álcool gel.

O coordenador provincial da comissão, Alberto Paca, referiu que a população de Cabinda tem acatado as medidas preventivas decretadas.

A província conta com dois centros de quarentena e tratamento: Hotel Infotur, no Chiazi, e a ex-Maternidade do Hospital Provincial para atender eventuais casos positivos.

Em nome do grupo, o deputado do MPLA, Artur do Carmo, louvou o trabalho desenvolvido pela comissão para manter estável o quadro sobre à covid-19.

Aconselhou a população a continuar a perseverar com as medidas preventivas para evitar o contágio em Cabinda.

O grupo de deputados integrado por Artur do Carmo, do MPLA, Raul Danda, da UNITA, e Lourenço Lumingo, da CASA-CE, visitaram o posto fronteiriço do Yema, a sul de Cabinda, com a RDC.

Constaram ainda o estado organizativo do centro de quarentena do Hotel do Infortur, na localidade de Chiazi, a área de triagem e tratamento de possíveis casos da covid-19, na ex-maternidade do Hospital Provincial. Estiveram igualmente no Porto de Cabinda, ponto de recepção de mercadorias para a província.