Covid-19: Ex-ministro de Estado retido por violar cerca sanitária

O ex-ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Frederico Cardoso, foi retido, esta quinta-feira, em Benguela, depois de violar a cerca sanitária entre Luanda e as outras províncias, tendo sido obrigado a voltar para trás, informou o porta-voz do Ministério do Interior, Waldemar José.

Waldemar José, que alertou que a lei será aplicada a todos, disse que foi ainda retido o juiz de Direito da Comarca do Namibe, Januário Catengue, pelo mesmo motivo, quando tentava sair de Luanda para a província do Namibe, num camião de carga.

“Aqueles que violarem, independentemente da sua posição social, a lei será aplicada conforme e em função do grau da infracção que cometer”, afirmou o subcomissário

“O mais estranho é que entidades do aparelho de Estado, que até já exerceram cargos de destaque em determinadas áreas e, pela sua magnitude, deviam ser exemplos para os cidadãos”, lamentou o subcomissário durante a conferência de imprensa de actualização dos dados da Covid-19.