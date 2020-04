Um asteróide de dois quilómetros passou “perto” da Terra – mas sem perigo

O asteróide 1998 OR2 (o ponto central) a atravessar a constelação Hydra cinco dias antes da sua aproximação à Terra. Nesta altura, estava a 7 milhões de quilómetros da Terra (VIRTUAL TELESCOPE PROJECT).

O objecto só voltará a passar pela Terra daqui a 59 anos. Em 2079 o asteróide passará ainda mais perto da Terra – a cerca de quatro vezes a distância que separa o nosso planeta da Lua, daí ser importante conhecer a sua órbita com precisão. “Podemos dizer com 100% de certeza que não haverá possibilidade de impacto nesse ano”, assegura Paul Chodas, numa resposta por email.

Esta passagem próxima da Terra permite aos cientistas estudar o asteróide mais de perto e analisar o seu tamanho, a sua forma e a sua composição (e também o seu grau de reflectividade). “O radar é uma ferramenta importante para estudar asteróides, mas só pode ser usado quando eles estão relativamente perto, como este está agora”, sintetiza Chodas. E o estudo destes asteróides pode, um dia, “ser útil caso tenhamos de desviar um objecto destes de uma trajectória de impacto”.

A passagem de um asteróide destas dimensões próximo da Terra é um acontecimento pouco frequente, explica a NASA no seu site. A última aproximação de um asteróide de grandes dimensões aconteceu em Setembro de 2017 com o asteróide Florence, que mede cinco quilómetros e passou a 18 vezes a distância entre a Lua e a Terra. A NASA estima que haja objectos com dimensões similares a passar nas “vizinhanças” da Terra de cinco em cinco anos.

Tal não constitui razão para alarme, garantem os cientistas. “É altamente improvável que possa haver um impacto de algum destes asteróides de grandes dimensões no próximo século, mas continuamos os esforços para descobrir todos os asteróides possam constituir alguma ameaça para a Terra”, lê-se no site da agência espacial norte-americana. A NASA esclarece ainda que cerca de 98% de todos os asteróides de grandes dimensões que passam perto da Terra foram já descobertos, rastreados e catalogados.

#TeamRadar and the @NAICobservatory staff are taking the proper safety measures as we continue observations. This week we have been observing near-Earth asteroid 1998 OR2, which looks like it’s wearing a mask! It’s at least 1.5 km across and is passing 16 lunar distances away! pic.twitter.com/X2mQJCT2Qg

— Arecibo Radar (@AreciboRadar) April 18, 2020