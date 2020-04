Guiné-Bissau: PAIGC aberto a colaborar para o fim da instabilidade

O PAIGC, partido vencedor das últimas eleições legislativas, está disponível a trabalhar com todas as formações políticas para encontrar uma saída da actual situação política na Guiné-Bissau.

A posição foi expressa ao presidente da República, Umaro Sissoco Embalo, durante uma reunião mantida, nesta quarta-feira, 29, com partidos com assento parlamentar.

Após o encontro, Odete Costa Semedo, segunda vice-presidente do PAIGC, disse que espera que o partido volte formar o governo, tendo em conta os resultados das últimas legislativas.

“A ideia do PAIGC é participar na busca da solução e espera que lhe seja dada oportunidade de formar o governo,” afirmou.

Braima Camara, coordenador do MADEM-G15, disse que “a nomeação do novo governo e da responsabilidade do Presidente da República e o mesmo está a fazer o seu trabalho”.

Por seu turno, Jorge Malu, um dos vice-presidente do PRS, espera que Sissoko Embalo “cumpra escrupulosamente com o teor do último comunicado do bloco sub-regional (CEDEAO), assim, como as leis da Guiné-Bissau”.

Não participou no encontro o partido União Para Mudança, que não reconhece a legitimidade da presidência de Sissoco Embalo.