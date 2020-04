ESPLS cria plataforma digital para facilitar estudos

A Escola Superior Politécnica da Lunda Sul, afecta a Universidade Lueji N’konde, criou uma plataforma digital para permitir aos estudantes a aquisição de matérias dos diversos cursos leccionados na instituição.

Dada a suspensão das aulas e o confinamento social no país, no âmbito do terceiro período de Estado de Emergência, face ao covid-19, as matérias baixadas pelos estudantes vão permitir que estudem em suas casas.

A informação foi avançada quarta-feira à Angop, pelo coordenador do curso de engenharia e informática, Nuno Rabalo, explicando que a plataforma dispõe de 12 cursos e todas as disciplinas leccionadas na instituição.

“Para aceder a aplicação, o estudante entra no site da escola, com o seu número mecanográfico, baixa as disciplinas e o curso, escolhe e acede os conteúdos disponibilizados pelos professores”, explicou.

Pelo facto de alguns estudantes não disporem de meios tecnológicos para o efeito, a instituição criou um posto com um computador conectado a internet que irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 08 às 13horas.

Com vista cumprir com as medidas de prevenção da covid-19, os estudantes que quiserem utilizar o posto serão obrigados a usar os equipamentos de biossegurança, como máscaras e luvas.

Segundo o responsável, a criação da plataforma mereceu a aprovação dos estudantes, apontado que, desde terça-feria, 28, data da criação do sistema, mais de 10 mil discentes já acessaram ao site e consequentemente baixaram as matérias.

A Escola Superior Politécnica da Lunda Sul (ESPLS) é uma instituição pública de ensino superior e de investigação científica adstrita a Universidade Lueji N’konde, localizada na IV Região Académica. Tem matriculados, no presente ano académico, três mil 934 estudantes.