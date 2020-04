Comandante-geral avalia prontidão das forças no Soyo

O comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-geral Paulo de Almeida, está desde o princípio da manhã de hoje, quinta-feira, a trabalhar no município do Soyo, província do Zaire, para avaliar o estado de prontidão dos efectivos destacados ao longo da fronteira com a República Democrática do Kongo (RDC).

Em declarações à imprensa, a alta patente da corporação disse que a intenção é aferir a segurança na fronteira fluvial (rio Zaire) e marítima, portas de entradas ilegais de muitos cidadãos da RDC.

De acordo com a fonte, neste período de regime excepcional foram adoptadas algumas medidas, dentre as quais o encerramento das fronteiras terrestres e fluviais com os países vizinhos para evitar a propagação da covid-19 em todo território nacional.

Paulo de Almeida já manteve um encontro com os membros da corporação na região, devendo esta tarde visitar alguns postos fronteiriços ao longo do canal fluvial com a República Democrática do Congo.

A província do Zaire partilha 310 quilómetros de fronteira com a RDC, sendo 120 quilómetros de fronteira terrestre e 190 de fronteira fluvial, através do rio Zaire.