Ministro quer regulamentação dos negócios virtuais

O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, considerou, em Luanda, necessário que se potenciem as normas e leis sobre os negócios virtuais em Angola.

Em entrevista online à Platineline, disse ser imperioso regular as actividades das startups (empresas emergentes) e pequenas empresas de negócios digitais, passando pelas incubadoras ou aceleradoras.

O governante considerou a inovação tecnológica como um dos motores que alavanca o desenvolvimento social, por contribuir para a geração de receitas.

Para si, deve-se reformular todo o ecossistema para poder encontrar potenciais investidores.

A intenção é, de acordo com Manuel Homem, permitir que as ideias geradas possam culminar em planos de negócios orientados aos padrões internacionais.

Manuel Homem destacou ainda as acções de formação promovidas pelo Centro de Formação Tecnológico do ITEL dirigida aos jovens, bem como a existência de uma incubadora para preparar e orientar todas as ideias que surgirem neste âmbito e estabelecer relação com possíveis investidores.

Destacou igualmente as mediatecas, onde existe internet de forma gratuita para potenciar a inclusão digital, assim como o projecto Angola Oline que conta com perto de 120 pontos públicos funcionais e a distribuição de internet às escolas.

Sobre os custos dos serviços de telecomunicações e internet, informou que o ministério está a trabalhar para redução dos preços.

Em relação ao AngoSat1, reafirmou que o país tem usufruído as compensações de alguns serviços.