Interrupção das ligações por mar e ar penaliza ilhéus de S. Tomé e Príncipe

Santomenses da ilha do Príncipe estão a ficar na capital, S. Tomé do arquipélago de S. Tomé e Príncipe, por causa da interrupção das ligações marítimas e aéreas. Com viagens por barco e avião entre as duas ilhas do arquipélago, muitos ilhéus do Príncipe, não conseguem regressar a casa, denunciando uma situação insustentável.

São cidadãos do Príncipe que não conseguem regressar a casa, denunciando uma situação insustentável.

Mais de 84 milhões de dólares é montante avaliado para o plano de mitigação do governo são-tomense face à COVID 19.

Alguns desses apoios serão direccionados, precisamente, para alguns comerciantes sobretudo da ilha do Príncipe que não conseguem regressar à sua ilha com respectivas mercadorias.

Assim, os comerciantes do Príncipe vão ser beneficiados pelo plano de mitigação do governo central.

O ministro das Finanças, Osvaldo Vaz, declarou que o governo está em negociações com parceiros internacionais para obter os cerca de 84 milhões de dólares do plano.

“Estamos em negociações com o Banco Mundial, para apoiar, estamos a negociar com o BAD, para apoiar e vamos iniciar negociações com alguns parceiros bilaterais para conseguirmos também apoios”.