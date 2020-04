Brasil amplia proibição de entrada de estrangeiros por via aérea por 30 dias

O governo brasileiro prorrogou a proibição de entrada de estrangeiros no país por via aérea por mais 30 dias, como medida preventiva contra a pandemia do novo coronavírus.

Conforme publicado no Diário Oficial da União (DOU), “estrangeiros, independentemente de sua nacionalidade, estão impedidos de entrar no país por via aérea, por um período de 30 dias”.

A restrição inicial está em vigor desde 30 de Março e foi adoptada seguindo as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O Brasil é o país mais afectado na América do Sul pela COVID-19. De acordo com o boletim oficial mais recente, com 5.017 mortes e 71.886 casos confirmados.