Vulnerabilidade do Apple Mail pode ter sido aproveitada por hackers

É o que dizem especialistas de segurança e investigadores. Declarações da Apple indicam que a empresa não considera a falha um perigo imediato.

A Apple pronunciou-se sobre a vulnerabilidade de segurança no serviço Apple Mail menorizando a questão, ao indicar que as três falhas identificadas não podem ser aproveitadas individualmente para aceder aos dispositivos.

Ainda que os especialistas concordem com a tecnológica de Cupertino, os mesmos adiantam que não há provas que coloquem de parte a possibilidade de algum hacker ter aproveitado a oportunidade para invadir dispositivos alheios.

Entre eles estão os investigadores da ZecOps, que descobriram a vulnerabilidade num primeiro momento. “A negação não é uma refutação completa da descoberta. Pode dar-se o caso de somente as vulnerabilidades específicas individuais não serem suficientes para passar pelas salvaguardas de segurança, mas podem ser combinadas com falhas existentes de forma a ser possível”, pode ler-se no comunicado da empresa de segurança de acordo com o 9to5mac.