Terminou a época de futebol em França

O futebol profissional em França acabou, no que toca a esta época. O governo francês decretou a suspensão de todos os grandes eventos desportivos e culturais até setembro, o que implica que os campeonatos das duas principais divisões não vão ser retomados, ao contrário do que esperava a Liga de Futebol Profissional. A proibição afeta também os escalões principais do râguebi.

Disse o primeiro-ministro Édouard Philippe, na apresentação dos detalhes da saída do confinamento: “Nenhum evento cultural ou desportivo com mais de cinco mil pessoas será realizado até setembro, nomeadamente festivais ou salões. Todos os eventos terão de ser declarados às respetivsas prefeituras e organizados com antecedência. A época desportiva 2019-2020, incluindo no futebol, não pode ser retomada”.

Édouard Philippe, Primeiro-ministro de França

A Liga vai agora decidir se a presente época fica sem efeito, se o líder da tabela Paris Saint-Germain é ou não declarado campeão e se há, ou não, descidas e subidas de divisão. As competições estão suspensas, por culpa da Covid-19, desde o dia 13 de março.