PR felicita Togo pelos 60 anos de independência

O Presidente da República de Angola, João Lourenço, felicitou o povo togolês pelos 60 anos da conquista da sua Independência de França, proclamada a 27 de Abril de 1960.

Numa mensagem enviada ao Presidente daquele país africano, Faure Essozimna Gnassingbé, o Chefe de Estado angolano formula votos de paz, progresso e prosperidade para a Nação togolesa.

“Tenho a honra de felicitar Vossa Excelência, o Governo e o Povo togolês, em nome do Povo, do Executivo angolano e no meu próprio, pela celebração do 60º aniversário da Independência nacional do Vosso País” – escreveu o Presidente de Angola.

Na missiva, João Lourenço expressa ao seu homólogo togolês o interesse em desenvolver um diálogo que favoreça o estreitamento das relações de amizade e de cooperação entre os dois governos.