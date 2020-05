Huila: UE aplica mais de um milhão de euros em resiliência familiar

Um milhão 868 mil e 363 euros, cedidos pela União Europeia, estão a ser aplicados em projectos de fortalecimento à resiliência de famílias vulneráveis, de áreas mais fustigadas pela estiagem nos municípios de Chicomba, Humpata e Quilengues.

A ONG World Vision coordena a implementação dos projectos, iniciados em Fevereiro último e com a duração de 32 meses, em três fases.

Nesta empreitada, a ONG conta com a parceria do FAS e da Adscov, esta última com a responsabilidade da materialização dos projectos.

O seu director, Sérgio Zeferino, disse hoje, à imprensa, que o financiamento foi feito pela UE por via do Instituto Camões e que tem uma comparticipação da World Vision, no valor de 368 mil e 363 euros.

Neste momento, segundo a fonte, decorrem na comuna de Impulo, em Quilengues, a construção de um sistema integrado de água para o abastecimento às populações e o abeberamento de gado, bem como de um outro de irrigação para as hortas comunitárias.

“Também queremos construir pontos de água, de preferência localizados junto às escolas, para facilitar a implementação de hortas escolares”, rematou.

A União Europeia tem se destacado em financiar projectos sociais e económicos na Huíla, onde o destaque vai para o “nascer com o registo”, assim como nove projectos de apoio ao aumento da produção agro-pecuária e nutrição nas províncias do Namibe, Huíla e Cunene.