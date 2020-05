De coração partido, namorada de Adam Schlesinger fala da morte do músico

Alexis Morley contou como é que a família se despediu do artista.

De luto, a namorada de Adam Schlesinger abriu o seu coração para falar da morte do companheiro, contando que conseguiu despedir-se do músico antes de este partir.

Alexis Morley revelou que correu para o hospital a meio da noite para estar com o músico antes do mesmo falecer, tendo conseguido ainda que os seus pais e as duas filhas se despedissem dele através de uma videochamada.

Recorde-se que Adam morreu no dia 1 de Abril, depois de ter sido infectado com o novo coronavírus. Tinha 52 anos.

Alexis quebrou o silêncio e publicou aquele que foi a última fotografia sua com o companheiro, tirada no dia 15 de Março, em Nova Iorque, dias antes do músico ficar doente.

“Passamos uma semana tão adorável, juntos, os nossos papéis estavam um pouco invertidos porque normalmente era o Adam que cuidava de mim. Tentei mantê-lo confortável, cuidei dele enquanto esperávamos que a febre baixasse”, disse, recordando que na altura achavam que o músico iria ficar melhor.

“Mas sete dias depois, as coisas pioraram em vez de melhorarem e eu levei-o ao hospital. Não tive permissão para entrar com ele. Voltei para casa sozinha […], mas passamos a noite a trocar mensagens e fazer piadas fofas, sentíamo-nos optimistas. Ele continuava a dizer-me o quanto me amava e agradeceu-me por salvar-lhe a vida. Na manhã seguinte, ele foi entubado e nunca mais ouvi a sua voz”, partilhou.

Mas não ficou por aqui e continuou: “Depois de 10 dias de eu, a sua família, o grupo de amigos verdadeiramente incríveis, termos recorrido a todos os recursos possíveis para tentar ajudar, recebi uma ligação às três da manhã do hospital a dizer que ele [estava mal]. Perguntei se havia alguma maneira de o poder ver, e eles conseguiram que eu entrasse na unidade. Era um lugar pouco iluminado, sombrio e pesado”, lembrou, mostrando-se grata por ter passado “aquela última hora com ele e ter conseguido contactar Sadie, Claire, Bobbi e Steve através do FaceTime para também se despedirem”.

“Gosto de pensar que ele conseguiu sentir-nos a todos lá, mas ele estava inconsciente”, referiu ainda. “Após ter chegado a casa, o Jordan, um enfermeiro que tinha sido tão amável, ligou-me para dizer que o Adam tinha acabado de morrer, em paz, e que estava a segurar a mão dele. O dia estava escuro e nublado, mas naquele momento o sol apareceu apenas por alguns minutos e iluminou o céu inteiro. Amo-te tanto, Adam”, rematou.