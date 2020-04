Coreia do Sul: Kim Jong-un está ‘vivo e bem’

O líder norte-coreano Kim Jong-un está “vivo e bem”, disse um importante consultor de segurança do presidente da Coreia do Sul, minimizando os rumores sobre a saúde de Kim.

O conselheiro disse que Kim estava em Wonsan – uma cidade turística no leste do país – desde 13 de Abril, acrescentando: “Nenhum movimento suspeito foi detectado até agora”.

“Nossa posição no governo é firme”, disse o consultor especial de Moon em segurança nacional, Moon Chung-in, em entrevista à CNN neste domingo (26). “Kim Jong Un está vivo e bem.”

As especulações sobre a saúde de Kim Jong-un aumentaram desde sua aparente ausência das comemorações de 15 de Abril para homenagear o aniversário de seu avô, Kim Il-sung, o fundador da Coreia do Norte, o dia mais importante do calendário político do país.

Kim não faz uma aparição pública há duas semanas. Sua ausência suscitou rapidamente rumores sobre o seu estado de saúde, sempre negados por autoridades sul-coreanas.

“Não temos nada a confirmar e nenhum movimento especial foi detectado na Coreia do Norte”, afirmou o gabinete do Presidente da Coreia do Sul em um comunicado na semana passada.

Ausências anteriores de Kim também provocaram especulações sobre sua saúde.

Em 2014, ele desapareceu por quase seis semanas antes de reaparecer com uma bengala. Dias depois, a inteligência de Seul relatou que Kim teria sido submetido a uma cirurgia para remover um cisto do tornozelo.