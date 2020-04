Arábia Saudita elimina pena de morte para menores

A Arábia Saudita eliminou a pena de morte para crimes cometidos por menores, informou neste domingo (26) uma autoridade saudita, dias depois de anunciar a supressão da pena de açoitamento, ambas muito criticadas pelas ONGs.

Organizações internacionais costumam acusar com regularidade o Estado super-conservador de violar os direitos humanos.

A pena de morte foi eliminada para indivíduos considerados culpados de crimes quando eram menores, informou em um comunicado o chefe da comissão estatal de Direitos Humanos, entidade governamental, Awad al Awad, citando um decreto real.

Segundo ele, a pena de morte será substituída por uma pena de no máximo dez anos em um centro de detenção para menores.

A partir deste decreto, pelo menos seis homens da comunidade xiita, minoritária no país, deveriam ficar livres da pena capital a que tinham sido condenados por participar de manifestações antigovernamentais quando tinham menos de 18 anos.

“É um dia importante para a Arábia Saudita”, declarou al Awad. “Este decreto nos ajuda a estabelecer um código penal mais moderno”.

Em um relatório sobre a pena de morte no mundo, publicado esta semana, a Amnistia Internacional afirma que a “Arábia Saudita executou um número recorde de pessoas em 2019, apesar da diminuição geral das execuções no mundo”.

As autoridades sauditas condenaram 184 pessoas à morte no ano passado, segundo dados da Amnistia Internacional.

O homicídio, o estupro, o assalto à mão armada, o tráfico de drogas, os ataques à mão armada, a bruxaria, o adultério, a sodomia, a homossexualidade e a apostasia podem ser punidos com a pena capital no reino, regido por uma versão rigorosa do Islão.

Na sexta, a comissão estatal de Direitos Humanos anunciou que o Supremo Tribunal tinha decidido “eliminar o açoitamento como pena potencial”.

As denúncias de violações dos direitos humanos na Arábia Saudita aumentaram desde que o rei Salman nomeou seu filho, Mohamed bin Salman, como herdeiro do trono, em Junho de 2017.

O rei lançou ambiciosas reformas no campo económico e social, que permitem às mulheres dirigir um carro, assim como a realização de eventos desportivos e entretenimento neste rico reino petroleiro.

No entanto, o brutal assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul, na Turquia, em Outubro de 2018, e a crescente repressão dos dissidentes políticos no país ofuscam as reformas económicas e sociais empreendidas pelo herdeiro no país do Golfo.