Primeiro-ministro britânico Boris Johnson voltará ao trabalho na segunda-feira, diz escritório

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson estará de volta ao trabalho na segunda-feira, confirmou uma porta-voz de Downing Street no sábado, depois de se recuperar de um caso de coronavírus que o enviou para tratamento intensivo por três noites no início de Abril.

Johnson, 55 anos, retomará o controlo de um governo sob pressão devido às consequências económicas das paralisações destinadas a conter a propagação do vírus altamente infeccioso, bem como o aumento do número de mortos.

Até sábado, a Grã-Bretanha registou mais de 20.000 mortes por COVID-19, a doença causada pelo vírus.

Crescem críticas com a resposta do governo à pandemia, com testes e escassez limitados de equipamentos de protecção para trabalhadores médicos e prestadores de cuidados.

O líder substituto de Johnson, Dominic Raab, enfrentou questões sobre como a Grã-Bretanha facilitará o bloqueio sem uma segunda onda mortal de infecções.

O ministro do Interior da Grã-Bretanha pediu aos britânicos que cumpram as regras de bloqueio no sábado. Mas muitos legisladores querem que as restrições sejam flexibilizadas para fortalecer a economia, que, segundo os analistas do orçamento, poderiam estar a entrar em sua recessão mais profunda em mais de 300 anos.

Johnson foi levado ao Hospital St Thomas, no centro de Londres, com sintomas de COVID-19 em 5 de Abril e passou de 6 a 9 de Abril em terapia intensiva.