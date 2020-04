Ultrapassada a barreira das 200 mil mortes por covid-19 no mundo

No dia 10 de Abril, o mundo viu serem superadas as 100 mil mortes provocadas pela infecção do novo coronavírus. Menos de um mês depois, o número já dobrou.

Menos de um mês depois das 100 mil mortes registadas por covid-19 no mundo, o que aconteceu a 10 de Abril, o somatório mundial da pandemia dobra a barreira, chegando às 201.664 este sábado, 25 de Abril. De acordo com os dados disponibilizados pelas autoridades de saúde dos vários países, e agregados em sites como o Coronavirus Resource Centre, da Universidade Johns Hopkins, há agora perto de três milhões de infectados (2.865.938, segundo a fonte citada).

Os dados da actualização mais recente, que fizeram o número de óbitos superar os 200 mil, são um espelho dos países mais afectados. Nos Estados Unidos da América, actualmente o país com mais casos de infecção e com mais mortes, houve 1.073 óbitos em 24 horas, elevando o número total do país para 52.782. Não há nenhum país sequer perto.

Segue-se a Itália, que tem menos de metade dos óbitos dos EUA: 26.384, depois de uma nova descida do número de mortes diárias. Em Itália, continuam a morrer centenas de pessoas diariamente por causa da pandemia (foram 415 na última actualização), mas a um ritmo cada vez menor.

É, como se sabe, na Europa que os números são mais altos e que mais galopam. Espanha, França e Reino Unido completam a lista de cinco países mais fustigados pela doença. O primeiro mais 378 mortes e tem um número total próximo de 23 mil (22.902), França tem 22.648 e teve este sábado o aumento mais baixo do mês inteiro, e o Reino Unido superou agora as 20 mil mortes. Vai em 20.381.

Fora deste grupo mas com consideráveis subidas do número de mortes está a Bélgica, que registou 238 nas últimas 24 horas, ainda que com um total absoluto bastante abaixo dos anteriores: 6.917 mortes atribuídas ao novo coronavírus.

Portugal tem, segundo os números divulgados pela Direcção-Geral da Saúde este sábado, 880 mortes registadas, a maioria em pessoas acima dos 70 anos. É, neste capítulo, o 18º país mais afectado. O número de recuperados em Portugal está, porém, e desde esta semana, acima do de óbitos, e é agora de 1.277 pessoas.

A juntar a estes valores pelo mundo há as dúvidas que eles suscitam, já que o registo de uma morte por covid-19 não se faz da mesma forma em todos os países. Há os que colocam nas estatísticas toda e qualquer morte em pessoas com testes positivos à covid-19, como há países em que é preciso fazer-se prova de que a doença foi a causa principal do óbito, e não um catalisador de outras patologias.

No extremo oposto, de registar que mais de 825 mil pessoas diagnosticadas com covid-19 recuperaram da doença.