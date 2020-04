Rapper Cardi B ajudou a impulsionar a economia do Gana

Num recente artigo da Bloomberg, a rapper Cardi B e o ator Samuel L. Jackson são considerados fatores impulsionadores da economia do Gana, tendo contribuído para o aumento do PIB do país.

Samuel L. Jackson e Cardi B viajaram para o Gana no ano passado em homenagem à primeira partida de escravos africanos para os EUA, há 400 anos. Embora os primeiros escravizados de África para os EUA tenham saído do território que hoje é Angola, o Gana tem promovido o turismo do país em torno da história do país, que inegavelmente está fortemente ligada à atividade esclavagista.

Impacto dos dados móveis na economia do Gana

As contas de dados do ator e da rapper ajudaram a impulsionar a economia do país.

Os serviços de informação e comunicação do Gana aumentaram 47% em 2019, ajudando a acelerar o crescimento do produto interno bruto (PIB) para 6,5%, ante 6,3% no ano anterior, de acordo com um comunicado divulgado quarta-feira, 22 de abril, pelo escritório de estatísticas. O crescimento da atividade em restaurantes e hotéis quase dobrou para 6% no mesmo período.

O Gana nomeou 2019 ‘O Ano do Retorno’ em homenagem à data que marca o início do comércio de escravos nos EUA, agosto de 1619, e para atrair pessoas de origem ganesa.

Além de Cardi B e Jackson, outros que fizeram a viagem à África Ocidental para a campanha incluíram a modelo Naomi Campbell, o ator Danny Glover e o comediante Steve Harvey.



No quarto trimestre de 2019, com muitos dos eventos ocorridos em dezembro, o PIB cresceu à taxa mais rápida desde 2017.

O crescimento nas informações e nas comunicações “deveu-se principalmente a um aumento no uso de dados no período, impulsionado pelo influxo de convidados para os eventos”, disse Francis Mensah, chefe de contas nacionais da agência de estatística, escreve a Bloomberg.

A unidade local do MTN Group Ltd., maior provedor de telecomunicações do Gana, informou em fevereiro que a sua receita com o uso de dados cresceu quase um terço em 2019. Outros fatores que contribuíram para o crescimento no setor incluem investimentos em mais serviços por empresas como MTN e os benefícios decorrentes da migração digital, disse Alex Boahen, chefe de pesquisa do Databank Group na capital, Accra.

O surto do coronavírus vai agora interromper três anos de crescimento económico de 6% ou mais, à medida que o país fecha suas fronteiras para que o tráfego humano contenha a propagação da doença. O ministro das Finanças, Ken Ofori-Atta, revisou as perspectivas para 1,5%, de uma meta inicial de 6,8%.

Drones no Gana

No combate ao coronavírus, o Gana está a usar drones da empresa norte-americana Zipline foram usados como método de entrega mais rápida de amostras de teste de coronavírus nas áreas mais rurais do Gana na última semana.