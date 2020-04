MPLA lamenta morte de Ernesto Nzakundomba

O Bureau Político do Comité Central do MPLA manifestou a sua consternação pelo falecimento de Cordeiro Ernesto Nzakundomba, antigo governador provincial do Uíge, ocorrido quinta-feira (23), por doença, em Luanda.

Em nota de condolências, o MPLA considera que a morte de Ernesto Nzakundomba representa a perda de um dos mais notáveis e abnegados quadros do partido, onde ingressou em 1967.

Por Angola e em nome do MPLA, prossegue a nota a que a Angop teve acesso, sempre cumpriu com assinalável espírito patriótico e elevado sentido de militância as distintas missões que lhe foram atribuídas.

Entre as missões, a nota destaca as funções de membro do Comité Central e de primeiro secretário provincial do MPLA no Uíge, sublinhando que a nível sindical distinguiu-se como coordenar da comissão de reestruturação da União Nacional dos Trabalhadores de Angola (UNTA), tarefa igualmente exercida com “memorável abnegação”.

Ernesto Nzakundomba completaria 80 anos de idade este ano.