Menos mortes por Covid-19 em Itália e França

O número de mortes em Itália, resultado da Covid-19, atingiu o número mais baixo desde 17 de Março, 415 mortos, em 24 horas, menos cinco do que na sexta-feira.

No total já morreram mais de 26.300 pessoas, de acordo com dados oficiais. O país conta com mais de 63.100 pessoas dadas como recuperadas.

O número de novos casos confirmados de infecção segue a mesma tendência, 2.357, ou seja, menos 664 testes positivos este sábado do que na sexta-feira.

Em França, o número de mortos, pela Covid-19, também desceu, em 24 horas. Foram 369 pessoas que faleceram. Menos 20 do que na sexta-feira. No total já morreram, em terras gaulesas, mais de 22.600.

O número de casos activos de infecção, no país, ultrapassa os 94 mil. Em termos de recuperados há mais de 44 mil no país.

No Reino Unido o número de pessoas contagiadas continua a aumentar, mais 4.913 do que no dia anterior. Desde o início da propagação mais de 148.300 pessoas foram infectadas.

O ministério da Saúde britânico contabiliza mais 813 mortes, em 24 horas. No total o número de óbitos, ligados ao novo coronavírus, ultrapassa os 20.300 no país.