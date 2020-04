Autoridades no Zaire propõem novos sítios históricos à património nacional

Sete monumentos e sítios históricos localizados nos municípios da província do Zaire foram propostos, pelas autoridades, para lista de património cultural nacional, deu a conhecer hoje (sábado) o chefe do museu dos Reis do Kongo, Lutandila Lunguana.

Segundo o chefe do museu dos Reis do Kongo, em declarações à Angop, trata-se das grutas do Nzau-Évua e das Gravuras Rupestres da aldeia do Lombo, no município de Mbanza Kongo, das Quedas do rio Mbridje e suas grutas (Cuimba), da pedra sobre pedra na comuna da Musserra (Nzeto), do palácio colonial do administrador (Nóqui) e do Porto Rico, município do Soyo.

Estes monumentos e sítios históricos, cujo processo está em apreciação a nível das estruturas centrais, poderão juntar-se aos da Ponta do Padrão e da Missão do Mpinda (Soyo), já classificados como património cultural nacional.

De acordo com a fonte, ainda que se concretize esse desiderato, o país estaria a responder uma das exigências complementares da UNESCO, no que se refere a sustentação do valor excepcional do centro histórico de Mbanza Kongo, elevado a património mundial da humanidade a 8 de Julho de 2017.

A elevação do Porto Rico, no município do Soyo, a património cultural nacional, abriria mais horizontes aos turistas sobre os vestígios do comércio de escravos que vigorava na altura, cujo ponto de partida era o Porto Rico.