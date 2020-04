Portugal com circulação limitada no 1º de maio

Segundo os dados revelados pela Direção Geral da Saúde, nas últimas 24 horas foram registadas 34 mortes e 444 novos casos em Portugal. No total há 22. 797 doentes afetados pela pandemia no país. No esforço de travar a propagação do vírus, e tal como aconteceu na Páscoa, o governo vai proibir as deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 01 a 03 de maio, a informação foi avançada, esta sexta-feira, pelo primeiro-ministro António Costa aos jornalistas.

Como muitos dos Estados-membros da União Europeia. Portugal prepara o fim do confinamento e o regresso, gradual, da atividade económica. Reunidos numa cimeira por videoconferência, os líderes dos 27 aprovaram o pacote de emergência de 540 mil milhões de euros mas não tomaram decisões importantes sobre este fundo, por exemplo, em relação à forma como será financiado.

Em declarações ao canal inglês da euronews, o secretário de Estado das Finanças de Portugal reconheceu que apesar de a crise ser comum, os países partem de posições distintas em relação ao apoio que podem receber deste pacote de emergência.

Para Ricardo Mourinho Félix é importante que o Fundo seja abrangente o suficiente para corresponder às necessidades de todos os Estado-membros, não apenas de Portugal mas também de Espanha Itália e França. Mourinho Félix lembrou os valores avançados pelo vice-presidente e pela presidente da Comissão Europeia para a reconstrução da economia dos 27, 1,5 e 1,6 biliões de euros. Para o secretário de Estado são o alvo a atingir neste processo.

Todas as previsões apontam para uma recessão em todos os países da Europa. Em relação a Portugal, o Fundo Monetário Internacional prevê queda de 8% no PIB.