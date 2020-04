Boris Johnson se recupera ‘muito bem’ da COVID-19, diz governo

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que se recupera de sua internação por coronavírus, está “em muito bom estado de saúde” – afirmou seu ministro da Saúde, Matt Hancock, nesta sexta-feira (24).

“Falei com ele ontem [quinta]. Está muito bem e, obviamente, se recupera”, disse Hancock em entrevista à Sky News.

O ministro não confirmou, porém, as informações do jornal The Telegraph, segundo as quais Johnson, actualmente substituído pelo ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab, voltaria ao trabalho na próxima segunda.

“Estou certo de que voltará assim que seus médicos recomendarem”, comentou o ministro da Saúde.

“Ainda não foi tomada a decisão, mas recebe telefonemas e permanece em contato”, acrescentou.

Segundo seu porta-voz, Boris Johnson, de 55 anos, conversou esta semana com o presidente americano, Donald Trump, e com a rainha Elizabeth II.

Ele deixou o hospital em 12 de Abril e se recupera em Chequers, a casa de campo dos chefes de governo britânicos, junto com a noiva, Carrie Symonds, que está grávida.

“Estava muito bem. De fato, me surpreendeu”, disse Trump em uma entrevista colectiva.

“É como o velho Boris. Energia fenomenal. Dinamismo fenomenal”, afirmou.

Apesar da crescente pressão, mesmo nas fileiras conservadoras, o governo exclui por enquanto qualquer flexibilização do confinamento. A medida foi instaurada em 23 de março e deve ser prolongada por pelo menos duas semanas.