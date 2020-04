Rumores na imprensa indicam que Sérgio Moro teria pedido demissão após reunião com Bolsonaro

Segundo rumores na imprensa, o ministro da Justiça, Sergio Moro, teria pedido demissão a Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (23), após ser informado pelo presidente da decisão de trocar a diretoria-geral da Polícia Federal.

Segundo informações do site G1 e da Folha de S.Paulo, Jair Bolsonaro informou Sergio Moro, em reunião, que a mudança na PF, hoje comandada por Maurício Valeixo, deve ocorrer nos próximos dias. O ministro então teria pedido demissão do cargo.

A Globo afirma que Bolsonaro ainda busca reverter a decisão do ex-juiz da Lava Jato, tendo escalado para a tarefa os ministros Braga Netto (Casa Civil) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo).

Valeixo foi indicado ao cargo por Moro e considerado homem de confiança do ministro. Desde o ano passado, no entanto, Bolsonaro ameaça trocar o comando da PF para ter mais controle sobre a atuação da polícia.

No ano passado, Sergio Moro também ameaçou deixar o governo, conseguindo desse modo manter Valeixo no cargo. Na ocasião, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, foi a figura mais ativa no governo para acalmar os ânimos e garantir a permanência de Moro.