Normalização a partir de maio, mas admitindo eventualidade de recuar

As novas medidas vão ser aplicadas de duas em duas semanas. O primeiro ministro vai revelar os detalhes no final da próxima semana, mas alertou que temos de estar preparados para recuar se for preciso recuar.

António Costa assume que as empresas que beneficiam dos apoios do estado nesta crise não podem despedir. Para o Bloco de Esquerda, o Governo devia impedir a distribuição de lucros pelos acionistas.

Para a recuperação do país, António Costa assume que quer um consenso alargado com os partidos para apresentar antes do verão um orçamento suplementar.