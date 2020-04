Covid-19: Detidas 261 pessoas por desobediência

A sub-procuradora da República titular do Cuanza Norte, Maria Pedro, informou hoje, quinta-feira, em Ndalatando, que 210 pessoas foram detidas na província até ao momento, por crimes de desobediência na vigência do Estado de Emergência( de 27 de Março a até a data), devido à pandemia da COVID-19.

Em entrevista à Angop, Maria Pedro, explicou que 123 cidadãos foram detidos durante a primeira fase do Estado de Emergência, decretado pelo Presidente da República, de 27 de Março a 10 de Abril, e 87, no segundo turno, iniciado no dia 11 de Abril e que decorre até ao dia 25 do corrente mês.

Na primeira fase, apontou, foram detidas 81 pessoas no município de Cambambe, 26 em Ambaca, 15 no Cazengo e apenas uma no município do Golungo Alto.

Desde o início da segunda fase, fez saber que foram já detidos 41 cidadãos no município de Cambambe, 33 no Cazengo e 13 em Ambaca, não havendo informações sobre detenção de cidadãos noutros municípios, no âmbito do Estado de Emergência.

Aclarou que as pessoas foram detidas por não respeitarem a obrigação de confinamento ou ainda as restrições à circulação de pessoas nas ruas e proibição de abertura de restaurantes ao público ou de estabelecimentos comerciais que vendam produtos não alimentares.

Para si, a maior preocupação está relacionada com os cidadãos que insistem em circular sem motivos aparentes.

Considerou que apesar de não se verificar uma circulação tão intensa de cidadãos como antes, ainda assim a que existi “é preocupante”.

Constituída por 10 municípios, a província do Cuanza Norte conta com uma extensão territorial de 24 mil 110 quilómetros quadrados e uma população estimada em 443 mil 386 habitantes.

No país vigora um dever de “recolhimento geral” para a população, decretado a 27 de Março deste ano para 15 dias e prorrogado por igual período, a 11 de Abril e termina no próximo sábado.