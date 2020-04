“Vala da morte” em Luanda já levou 30 vidas este ano

É um enorme fosso que se estende por quilómetros, ao longo da estrada do Zango, nos arredores de Luanda, criado com função de drenagem, mas mais conhecido como “vala da morte”, devido aos inúmeros acidentes e afogamentos naquele local.

Só este ano, 30 pessoas terão perdido a vida no local, 11 das quais num único acidente, segundo números citados no relatório “Vala da Morte — A arma silenciosa montada pelo governo contra a sua própria população”, produzido pelo Centro de Estudos Comunitários da Biblioteca do Zango II (CECBZ).

Os moradores da zona, como Adélia Adelino, que relata à Lusa uma série de acidentes com vítimas mortais desde 2016, temem mais mortes se nada for feito.

“Apelamos à sociedade e ao Governo que zele por nós porque isto são mesmo acidentes fatais. Daqui, sair com vida, só quando não chove, porque quando chove isso enche”, diz, desolada, apontando para a vala semi-alagada com águas estagnadas.

E só não tem havido mais mortes porque têm “tido cuidado com as crianças”, sublinha.

Manuel Cunha reforça: “É preocupante”.

A estrada é insegura e “qualquer carro em despiste cai logo para a vala”, afirma o morador, acrescentando que “é preciso tomar cuidado para que o pior não aconteça”, sejam automobilistas ou peões, pois “a proteção para quem anda a pé também não é boa”.

Raimundo Ngunza já presenciou alguns acidentes.

“É de lamentar as situações que aconteceram aqui nessa vala, há [algum] tempo houve uma família que perdeu a vida de uma forma muito trágica”, recorda o jovem, afirmando que a culpa é da “rotunda que está mal arquitetada”.

Raimundo revela que tem sido a população local, muitas vezes, a sair em socorro dos sinistrados.

“Os bombeiros chegam aqui e não conseguem fazer nada, nem a polícia. Ficam só a olhar e são os jovens daqui que dão o seu máximo, a sua garra, para tirar as pessoas da vala, que ficam horas e horas e só mais tarde é que os bombeiros vêm dar uma mão”, conta à Lusa.

E lamenta: “É muito triste o que se tem passado nesta vala”, pedindo que se tape o fosso “o mais rápido possível.

A obra teve início em 2016 e já sofreu alguns melhoramentos, mas os problemas permanecem, realça o jornalista Coque Mukuta, diretor do CECBZ, que produziu o relatório onde identifica causas da sinistralidade e sugere medidas para minimizar os riscos, apelando a que se responsabilizem as entidades competentes.

“Procurámos com este relatório alertar as autoridades para o perigo desta vala”, explica.

No ponto mais perigoso, revelado no relatório e que Coque Mukuta sublinha, a cerca metálica semidestruída é reveladora dos embates que ali se deram.

“A maioria dos acidentes fatais acontecem ao longo de um único ponto, que intitulamos aqui ponto crítico, em que a estrada foi mal projetada”, refere o relatório.

Naquele ponto da estrada, a curva apertada e mal sinalizada do desvio que permite fazer inversão de marcha é um convite ao desastre e os pneus com refletores ali colocados recentemente pouco ajudarão.

“Tivemos contactos com as autoridades e as soluções que encontraram são seis pneus, como veem neste pico que é bastante perigoso”, diz Mukuta, apontando o local onde, em março, morreram 11 pessoas da mesma família, incluindo oito crianças.

O jornalista, formado em Gestão e Administração Pública, sugere o encerramento do desvio, a colocação de redutores de velocidade com refletores naquele troço e melhoria da iluminação lembrando que a maior parte dos acidentes acontece no período noturno.

“O nosso objetivo é alertar sobre o perigo deste pico e a qualidade desta obra. Fazemos um apelo para que responsabilizem os culpados e a própria administração, que conhece o problema e não dá uma solução”, critica Mukuta, salientando que falta no país uma “cultura de responsabilização” para se “encontrar um culpado desta macabra obra”.

Barnabé Raimundo, administrador adjunto para a área técnica e infraestrutura de Viana, reconhece o problema, mas nega responsabilidades do município.

“Estamos a falar de uma obra que não está terminada, está a ser intervencionada”, adianta à Lusa, acrescentando que a infraestrutura pertence ao Instituto Nacional de Estradas de Angola (INEA) e só esta entidade poderá fazer as obras necessárias para garantir a segurança de transeuntes e automobilistas, que atualmente não está assegurada, seja pela má visibilidade, seja pela velocidade excessiva.

“Por falta de visibilidade muitos batem no lancil e capotam, outros caem para dentro da vala. Nós também estamos preocupados com as mortes que ali acontecem e ainda esta semana tivemos uma reunião para falar sobre este problema e pressionar o INEA para que a obra seja concluída. Lamentamos muito estas mortes e queremos que os nossos munícipes transitem em segurança naquela zona”, reitera.

Além dos acidentes de viação, várias vítimas de afogamento foram também registadas na vala, salienta Coque Mukuta, apontando o lodo que se junta no fundo como um perigo adicional.

Desafiando o risco, alguns jovens lançam linhas improvisadas para pescar o peixe miúdo que nada nas águas paradas e repletas de lixo.

Tito Alberto sabe que o local é perigoso, mas nem isso o dissuade das tentativas de pescar algo para o seu jantar.

“Nós já sabemos, estamos cá em cima, quando escorrega pode morrer, mas alguém como eu – sou um pescador – não vai morrer”, diz, entre sorrisos.

Já Esperança João Francisco indigna-se: “Nós quando chegamos aqui, a vala estava bem. Não tínhamos problemas, desde que abriram esta vala, não se consegue. Os carros caem lá dentro, morrem lá pessoas” e é um perigo também para as crianças, relata a moradora.

Termina o desabafo com um pedido simples: “Queremos só que fechem a vala e ficar como estávamos”.