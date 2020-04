Trump manda melhoras a Kim Jong-un, mas diz que não sabe sobre seu estado de saúde

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou nesta terça-feira (21) melhoras ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, cujo estado de saúde é desconhecido. As informações foram publicadas pela emissora Fox News.

“Eu só posso dizer, desejo-lhe o melhor”, disse Trump à imprensa na Casa Branca.

O presidente dos Estados Unidos destacou o “bom relacionamento” com o líder da Coreia do Norte.

“Tivemos um bom relacionamento. Já falei. Já falei várias vezes. Se outra pessoa estivesse nessa posição, estaríamos, agora, em guerra com a Coreia do Norte. E não estamos em guerra. E não estamos nem perto da guerra com a Coreia do Norte”, destacou Trump.

O presidente dos Estados Unidos disse que não tem conhecimento sobre o estado de saúde do líder norte-coreano.

“Bem, essas são as informações que saíram e não sabemos. Nós não sabemos”, disse Trump.

Kim Jong-un passou por um “procedimento cardiovascular” no início deste mês e não pôde comparecer ao aniversário do seu avô e fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung, celebrado no dia 15 de abril.

Segundo uma fonte do governo dos EUA disse à CNN, Kim Jong-un estaria em estado grave.