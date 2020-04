Maioria dos bancos fecha agências e diminui operações

Sector bancário não escapou à crise provocada pela Covid-19 pelo que se viu forçado, entre outras medidas, a mandar para casa parte do pessoal, numa estratégia que resulta do plano de contingência do banco central para prevenir a propagação da doença. Millennium Atlântico coloca mais de metade do pessoal em teletrabalho.

A maioria dos 26 bancos comerciais que operam no País encerraram as suas agências “menos frequentadas” e foram obrigados a dispensar temporariamente parte do seu efectivo, por causa do estado de emergência, decretado na sequência da pandemia do novo coronavírus, o que tem diminuido a realização das operações financeiras, apurou o Expansão junto das direcções das instituições.

Os bancos estão, assim, a cumprir as recomendações do Banco Nacional de Angola (BNA) e da Associação Angolana de Bancos (ABANC), que orienta as instituições bancárias para procederem ao levantamento das agências bancárias menos frequentadas para o seu encerramento e a dispensarem o pessoal não essencial, durante o período de quarentena.

Todos os bancos que integram o top 5 da banca por activos, concretamente o BAI, BFA, BPC, BE e BIC, já observaram a recomendação do regulador, como apurou o Expansão junto de fonte das direcções destas entidades.

Apesar de que até agora só alguns bancos terem confirmado a implementação da medida, a orientação deve ser seguida por todas as instituições financeiras, já que, com a prorrogação do estado de emergência no dia 12 de Abril e que deve vigorar até ao dia 25 de Abril, haverá cada vez menos pessoas na rua e, em consequência disso, menos clientes a deslocarem-se às agências bancárias.

Perante este cenário de excepção, os bancos iniciaram um processo de redução de pessoal nos seus pontos de atendimentos e alteraram todo o seu modus operandi. Por exemplo, o Banco de Fomento Angola (BFA), para além de ter encerrado 17 balcões, refez o horário de trabalho, com a criação de dois turnos (das 7h00 às 12h30 e das 13h00 às 18h30), conforme afirmou ao Expansão fonte dos serviços centrais da entidade bancária.

Quanto aos trabalhadores dispensados, o banco confirma ter, neste momento, mapeados 274 colaboradores em situação de “quarentena do grupo de risco”, retidos no exterior por motivo de viagem e em quarentenas familiares, que abrangem sobretudo colaboradores com filhos menores de 12 anos.

Do total de quadros da empresa, o banco contabiliza 924 colaboradoras com filhos menores, 638 das quais são da rede comercial do banco.

No Banco Angolano de Investimento (BAI), a estratégia do conselho de administração foi reduzir temporariamente 22 pontos de atendimentos. Ou seja, dos 153 pontos que compõem a rede de balcões o banco está a servir os clientes com 131 pontos.

Ao Expansão, a direcção do maior banco angolano em activos justificou que os cortes nos pontos de atendimento foram realizados após uma avaliação da rede, que considerou variáveis como os volumes de atendimento, a existência de alternativas válidas para os clientes e a possibilidade de cumprimento das necessárias medidas de higiene e segurança.