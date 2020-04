Irão lança primeiro satélite militar

O satélite foi “lançado com êxito esta manhã, a partir do foguetão de dois andares Qassed.

Os Guardas da Revolução no Irão anunciaram hoje o lançamento “com êxito” do primeiro satélite militar do país. Batizado ‘Nour’, o satélite foi “lançado com êxito esta manhã, a partir do foguetão de dois andares Qassed, do deserto de Markazi, no Irão”, indicou o ‘site’ Sepahnews dos Guardas da Revolução, exército ideológico da República Islâmica.

O lançamento acontece numa altura em que os Estados Unidos acusaram o Irão de querer reforçar as competências no domínio dos mísseis balísticos através do lançamento de satélites.