Federação Holandesa de futebol estuda dar por concluída temporada

A Federação Holandesa de Futebol (KNVB) anunciou nesta terça-feira (21) a intenção de dar por concluída a temporada, à espera do aval da Uefa, após a decisão do governo do país de prolongar a proibição de grandes eventos até 1º de setembro com consequência da pandemia do coronavírus.

“A comissão de futebol profissional tem a intenção de não continuar disputando a temporada 2019-2020. A KNVB consultará a Uefa, e em seguida será tomada uma decisão” definitiva, informou a entidade holandesa em comunicado, explicando que os clubes e as partes afetadas se reunirão na próxima sexta-feira para debater o tema.

De acordo com o comunicado, a disputa dos jogos com portões fechados não é uma possibilidade, já que são considerados como eventos submetidos a uma autorização e que requerem presença policial.

“Não haverá mais jogos (de futebol profissional) antes de 1º de setembro”, sacramentou a KNVB.

A Eredivisie (primeira divisão) e a Eerste divisie (segunda divisão) estão suspensas desde 12 de março como medida de precaução contra a pandemia do coronavírus.

O anúncio da KNVB acontece horas depois da Uefa fazer uma “forte recomendação” para que os campeonatos nacionais na Europa sejam concluídos, dando prazo até 3 de agosto para que isto seja feito.

A Uefa explicou, porém, que “alguns casos especiais serão estudados, após as linhas diretrizes relacionadas à participação nas competições europeias para os campeonatos cancelados serem definidas”.

Restam oito rodadas a disputar para o término da Eredivisie, além de uma rodada de repescagem para acesso da segunda para a primeira divisão.

A final da Copa da Holanda não foi disputada.

A prolongação das medidas de restrição impostas pelo governo holandês até 1º de setembro também terá consequências sobre o Grande Prêmio de Fórmula 1 no circuito de Zandvoort e os campeonatos holandeses de ciclismo.