Covid-19: Médica cubana testa positivo em Angola

Uma médica cubana que faz parte do contingente chegado ao país no dia 10 deste mês para apoiar os esforços da prevenção e combate à covid-19 testou positivo com o novo coronavírus, anunciou, nesta quarta-feira, a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta.

De acordo com a ministra, que falava na habitual conferência de imprensa de actualização de dados, trata-se de uma médica de 47 anos de idade e que já se encontra em tratamento numa das unidades sanitárias de Luanda.

O contingente de 257 médicos cubanos estão a ser distribuídos nos 164 municípios do país.

Com este caso aumente para 25 o número de casos positivos no país, com dois mortos e seis recuperados (dois dos quais já com alta médica).

Para a prevenção e combate à Covid-19, Angola observa, desde as 00h00 do dia 11 de Abril, um novo período de Estado de Emergência, que deve vigorar até as 23h59 do dia 25 de Abril.

Trata-se da prorrogação dos primeiros 15 dias do regime excepcional, decretado pelo Presidente da República, a 27 de Março último.

Na base da medida, segundo as autoridades nacionais, está o facto de se manterem os mesmos riscos de propagação da pandemia.