Acidentes causam 46 mortes no Bié

Quarenta e seis pessoas morreram e 264 tiveram ferimentos, entre ligeiros e graves, em consequência de 190 acidentes de viação na província do Bié, durante o primeiro trimestre do ano em curso, soube-se esta terça-feira.

Houve aumento de 10 mortes, 97 feridos e dois acidentes, comparativamente ao período análogo do ano anterior, segundo o comandante local da Polícia Nacional, comissário Gabriel Diogo.

O município do Cuito registou o maior índice de sinistralidade com 90 acidentes, seguido do Andulo (31), enquanto o Cuemba foi o menor com um, entre nove localidades.

Os danos materiais estão avaliados em 25 milhões e 82 mil kwanzas, mais sete milhões e 201 mil em relação ao passado.

Imprudência, falha de travões, mau estado das vias, excesso de velocidade e condução em estado de embriaguez figuram entre as principais causas dos acidentes, segundo o comissário.