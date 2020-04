Rússia suspeita que cartel seja causa de queda nos preços do petróleo

O primeiro-ministro e ex-presidente russo Dimitri Medvedev afirmou que um acordo do tipo cartel pode ser a causa da queda histórica nos preços do petróleo.

“O que vemos em relação aos contratos futuros de petróleo lembra muito um acordo do tipo cartel”, escreveu Medvedev em sua página no Facebook.

“Considerando a nossa experiência no sector de gás, sugerimos a venda de petróleo com base em ‘take or pay’. Estamos prontos para discutir essa opção com nossos parceiros”, acrescentou.

Uma cláusula de “take or pay ” (levar ou pagar) determina, em um contrato de petróleo, que o comprador concorda em adquirir uma quantidade mínima de óleo, independentemente de suas necessidades para um determinado período.

Em troca, o fornecedor disponibiliza esse volume mínimo na data acordada. Dessa forma, os riscos são compartilhados, como mudanças de preço e variações de demanda.

O valor de um barril de petróleo WTI cotado em Nova York para entrega em maio caiu abaixo de zero nesta segunda-feira (20).

Em uma sessão conturbada, os investidores tentavam desesperadamente despejar seus barris em um mercado saturado. A paralisação económica causada pela pandemia de coronavírus provocou uma acentuada queda na demanda.