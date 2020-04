Menores morrem asfixiados na Huíla

Dois menores, um de seis e outro de dois anos idade, morreram na noite de segunda-feira vítimas de asfixia por monóxido de carbono, depois da mãe ter deixado um fogareiro aceso no interior da residência, no sector do Toco, a 35 quilómetros do Lubango, província da Huíla.

A informação foi prestada esta terça-feira à Angop pelo pároco da Muxima do Toco, padre Américo Gomes, afirmando que, no quadro das visitas às famílias vulneráveis no sector, deu com a situação na manhã desta terça-feira.

Contactado pela Angop sobre o assunto, o porta-voz do corpo de bombeiros, Inocêncio Hungulo confirmou a causa da morte e sublinhou que a negligência esteve na base do incidente.

O porta-voz prometeu fornecer mais dados sobre o ocorrido nos próximos dias.

A mãe dos menores, de 39 anos de idade, foi assistida inicialmente no hospital do Toco, mas depois evacuada ao Hospital Central do Lubango, onde recebe assistência médica.

O único ileso da situação é um adolescente de 14 anos, com deficiência congénita e que anda numa cadeira de rodas.

O sacerdote apelou as pessoas de boa-fé a prestarem ajuda para que se possa realizar os funerais dos menores.

Há dois anos, a mesma família beneficiou de uma residência doada pela paróquia do Toco.