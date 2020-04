Mais 147 angolanos provenientes de Cuba ficam de quarentena

Um grupo de 147 cidadãos angolanos chegou, ontem ao país, proveniente de Cuba, devendo permanecer durante 14 dias em quarentena institucional. De acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, os cidadãos vão cumprir o período de quarentena nos hotéis MD House, Pôr do Sol, Hotel Ilha Mar e Hotel Iu, todos em Luanda.

Franco Mufinda disse que a maior parte das pessoas estava em tratamento em Cuba e outros são acompanhantes destes. “É um voo de carácter humanitário. Já foram criadas as condições do ponto de vista médico, alimentação e de infra-estruturas, para que estes cidadãos fiquem de quarentena de forma confortável”, garantiu.

O secretário de Estado garantiu que antes de chegarem a Luanda, esses cidadãos fizeram testes da Covid-19, mas não houve casos positivos. Apesar destes resultados, acrescentou, terão de cumprir a quarentena e serão novamente testados, por saírem de um país (Cuba) onde existe a circulação do vírus.

Em função da indisciplina de algumas pessoas que não cumprem com rigor a quarentena institucional, Franco Mufinda aconselha as pessoas a obedecerem às medidas estabelecidas pelas equipas técnicas sanitárias, ficando cada um no seu quarto. Referiu que neste mo-mento, o centro de quarentena do Calumbo passa a servir para o tratamento de pacientes com casos leves. O mesmo vai acontecer com outras unidades hospitalares públicas e privadas.