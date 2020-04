Especificações completas do ecrã Galaxy Fold 2 apresentam excelentes novidades

A pandemia da doença COVID-19 têm forçado a gigantes tecnológicas a adiar ou mesmo a cancelar todos os seus eventos e lançamentos de produtos novos durante os últimos meses.

Apesar de tudo, a Samsung parecer poder e querer manter, tal como já tínhamos anunciado em outro artigo, o seu calendário e cumprir com os respectivos lançamentos de futuros equipamentos e inclusive com audiência presente. Assim, a empresa Coreana supostamente irá manter a intenção de anunciar ao público o seu futuro Galaxy Note 20 nada data prevista.

Simultaneamente, a segunda geração do Galaxy Fold está também em linha para ser anunciado em Agosto ou final do mês de Julho, e surpreendentemente, este novo equipamento poderá vir também ele com uma stylus. Pelo menos de acordo com o que foi partilhado na conta do Twitter de Ross Young, fundador e CEO de uma empresa chamada de Display Supply Chain Consultants com a sua sede no Texas.

A fonte de onde surgiu esta informação ainda não está totalmente esclarecida, mas a julgar pelo nome do CEO dessa empresa, podemos tentar adivinhar que essa fuga de informação venha de um fornecedor de componentes da Samsung. Mas tudo isto vale o que vale até efectivamente chegar a altura. Assim encontra-se previsto um futuro Galaxy Fold 2 com um ecrã maior, melhor e significativamente mais rápido.

Apesar dos problemas que a primeira geração deu relativamente ao ecrã, ninguem ficou indiferente à inovação e versatilidade do Galaxy Fold.

O ecrã principal era, digamos, decente com uma resolução bem longe dos famosos ecrãs da Samsung de 2152×1536 pixeis. Agora e ao que tudo indica a segunda geração do Fold poderá vir com um ecrã bem melhor de 2213×1689 pixeis.

Ainda seguindo os rumores, o Galaxy Fold 2 poderá vir com uma stylus incluída de modo a poder tirar mais proveito da experiência tablet que o mesmo fornece ao utilizador. Com um ecrã frontal totalmente redesenhado, a futura geração poderá sofrer melhorias significativas passando de apenas 4.7″ e uma resolução de 1680×720 pixeis da geração anterior para uns impressionantes 6.23″ e uma resolução de 2267×819 pixeis e com o já convencional 60Hz de refresh rate.

Mas parece haver um problema. Provavelmente a redução do Super Amoled para um ecrã LCD, ao contrário do ecrã principal que terá o chamado LPTO (low temperature polycrystalline).