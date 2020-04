Sporting regressou aos treinos. Equipados de casa e a mais de 10 metros

A equipa do Sporting realizou nesta segunda-feira um treino em Alcochete seguindo todas as indicações da Direção Geral de Saúde.

Depois do Nacional da Madeira (II Liga) na semana passada, esta segunda-feira foi a vez da equipa do Sporting regressar aos treinos na Academia de Alcochete. De acordo com uma nota emitida pelos leões através do site oficial do clube, foram seguidas e até aumentadas todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde e nenhum jogador esteve a menos de 10 metros de outro.

Em cada campo trabalharam apenas dois jogadores – meio campo para cada um -, sob as ordens do preparador físico Gonçalo Álvaro e do responsável pela Unidade de Performance Francisco Tavares, e a supervisão do médico Nuno Loureiro.

“Todos os jogadores aproveitaram a possibilidade concedida e respeitaram as indicações dadas: chegaram equipados de casa, seguiram para os diversos campos, correram com e sem bola e regressaram diretamente às viaturas para voltarem a casa”, informou o Sporting.

Além dos jogadores da equipa principal, trabalharam na Academia os jovens Nuno Mendes, Joelson Fernandes, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Matheus Nunes e Tiago Tomás.