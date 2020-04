Presidente da Tanzânia anula contrato de 10 mil milhões USD com a China

John Magufuli referiu que somente um “louco” aceitaria os termos do contrato nos moldes em que se apresentavam.

O chefe de estado tanzaniano, John Magufuli, anulou um empréstimo no valor de 10 mil milhões de USD, assinado pelo seu antecessor, Jakaya Kikwete, com investidores chineses. Revela a impressa tanzaniana.

O contrato visava a construção de um porto no riacho Mbegani em Bagamoyo no norte de Dar es Salaam, com os termos de que receberiam uma garantia de 30 anos e um arrendamento incessante de 99 anos.

Adicionalmente as condições do acordo, o governo da Tanzânia não teria absolutamente nenhum poder para contestar sobre quem viria a explorar o porto durante o período de vigência do contrato de aproximadamente um século.

“Isso é muito ridículo! Na verdade, foi assinado por um determinado governo. Portanto, indago-me se os principais negociadores leram e entenderam os acordos antes de rubricarem” referiu o presidente. “Os termos e as condições acima só poderiam ser aceites por pessoas loucas e bêbadas”.

Para alterar o quadro, John Magufuli iniciou uma renegociação com os investidores chineses para reduzir o período de arrendamento para 33, em vez dos 99 anos iniciais negociados.