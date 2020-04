Mais 21 mortos e 657 infectados por covid-19 em Portugal

Portugal regista hoje 735 mortes associadas à covid-19, mais 21 do que no domingo, e 20.863 infectados (mais 657), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

De realçar que o país regista, nesta segunda-feira (20 de Abril), o menor número de mortes diárias (21) desde o dia 6 de Abril (16), ou seja desde há duas semanas.

Relativamente ao número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, os dados da DGS revelam que há mais 657 casos do que no domingo, representando uma subida de 3,3%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (424), seguida pelo Centro (164), pela região de Lisboa e Vale Tejo (130), do Algarve (11) e dos Açores (6), adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados actualizados até às 24 horas de domingo.

Das mortes registadas, 487 tinham mais de 80 anos, 155 tinham idades entre os 70 e os 79 anos, 65 entre os 60 e 69 anos, 20 entre 50 e 59 e oito entre os 40 e os 49.

Do total das pessoas infectadas, a grande maioria está a recuperar em casa, totalizando 19.655, mais 692 relativamente a domingo (3,6%).

Os dados adiantam que 1.208 estão internadas, menos 35 que no sábado (-2,8%), e 215 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos nove, o que representa uma diminuição de 4%.

Os dados da DGS precisam que o concelho do Porto é o que regista o maior número de casos de infecção pelo coronavírus (1.068), seguido de Lisboa e Vila Nova de Gaia, com 1.060 casos cada, Matosinhos (876), Braga (856), Gondomar (837), Maia (744), Valongo (592), Ovar (511), Sintra (502) e Coimbra com 360 casos.

Desde o dia 1 de Janeiro, registaram-se 198.353 casos suspeitos, dos quais 4.739 aguardam resultado dos testes.

Há 172.751 casos em que o resultado dos testes foi negativo, refere a DGS, adiantando que o número de doentes recuperados se mantém hoje em 610.

A região Norte continua a registar o maior número de infecções, totalizando 12.543, mais 395 face ao dia anterior, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 4.709 (mais 209), da região Centro, com 2.952 (mais 89), do Algarve com 311 (mais um) e do Alentejo com 161 casos, mais três do que no domingo.

Os Açores registam 107 casos de covid-19, mais um do que no domingo, e a Madeira 80, mais 19.

A DGS regista também 30.805 contactos em vigilância pelas autoridades de Saúde, mais 2.858 do que no domingo.

Do total de infectados, 12.336 são mulheres e 8.527 homens.

A faixa etária mais afectada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (3.598), seguida da faixa dos 50 aos 59 anos (3.582), e das pessoas com mais de 80 anos, em que há 3.131 casos.

Há ainda 2.931 doentes com idades entre 30 e 39 anos, 2.503 entre os 60 e 69 anos, 2.300 entre os 20 e os 29 anos e 1.877 com idades entre 70 e 79 anos.

A DGS regista ainda 359 casos de crianças até aos nove anos e 581 de jovens com idades entre os 10 e os 19 anos.

Segundo o relatório da Direcção-Geral da Saúde, 171 casos resultam da importação do vírus de Espanha, 130 de França, 82 do Reino Unido, 46 dos Emirados Árabes Unidos, 45 da Suíça, 32 de Andorra, 29 de Itália, 30 do Brasil, 24 dos Estados Unidos, 19 dos Países Baixos, 18 da Argentina, 15 da Austrália e 10 da Alemanha, além de diversos outros casos distribuídos por dezenas de outros países.

De acordo com o boletim, 52% dos doentes positivos ao novo coronavírus apresentam como sintomas tosse, 38% febre, 27% dores musculares, 24% cefaleia, 20% fraqueza generalizada e 16% dificuldade respiratória. Esta informação refere-se a 83% dos casos confirmados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infectou quase 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo e matou pelo menos 165.216 pessoas. Pelo menos 537.700 doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde.