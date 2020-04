Mãe acusada de matar filho de um ano

Uma mulher de 26 anos de idade está a ser acusada de ter morto, por espancamento, o filho de um ano, no interior da sua residência localizada na comuna do Chindumbo, província de Benguela.

Segundo uma nota do Comando Provincial da Polícia Nacional em Benguela, Graciana Ngueve, camponesa, encontra-se detida enquanto decorrem as investigações para se determinar as circunstâncias do crime, que ocorreu na última semana.

De acordo com o documento referente a semana finda, a província registou, também, três crimes de violação sexual no município de Benguela, as vítimas têm 14, 19 e 22 anos de idade respectivamente, cujos autores já estão detidos.

Informa, ainda, que na localidade de Cavilombo, dois homens não identificados, fazendo-se transportar numa motorizada e munidos de uma arma do tipo AKM de cano cortado, coagiram o motorista de uma carrinha Mitsubishi Canter a parar e roubaram dois milhões e trezentos mil kwanzas.

Na última semana, a província de Benguela registou 68 crimes, menos oito do que na semana anterior, tendo sido esclarecidos 49 casos e sido detidos 76 cidadãos.

Trata-se de 34 crimes contra propriedade, 14 contra ordem e tranquilidade pública, 12 contra pessoas e oito de cariz económico.

Os municípios de Benguela (39), Lobito (12), Baía Farta (seis), e Ganda (quatro), foram os que registaram mais delitos.

No capítulo da sinistralidade rodoviária, a província registou 12 sinistros, que resultaram em um morto e 14 feridos. Foram registados quatro atropelamentos, quatro despistes, duas colisões entre veículos automóveis, um choque contra obstáculo fixo e uma colisão entre velocípedes.

Registou-se, ainda, 13 remoções de cadáveres, sendo sete por patologias diversas, quatro por afogamento, um por suicídio e outro por intoxicação alcoólica.